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Байден відреагував на заяву Зеленського про переворот в Україні: Мене це хвилює

Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про переворот в Україні. Він заявив про те, що його це хвилює.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Voice of America.

"Мене це хвилює. Дивіться, ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо їх здатність керувати своєю державою", - зазначив президент Сполучених Штатів у п'ятницю під час розмови з журналістами.

На питання, чи буде він обговорювати цю ситуацію з президентом України, Джо Байден відповів: "Цілком можливо".

26 листопада під час прес-марафону з українськими журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні 1-2 грудня за участю "представників Росії".

Раніше ми писали, що стали відомі подробиці держперевороту, про який заявив Зеленський.

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Володимир ЗеленськийДжозеф Байден