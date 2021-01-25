Байден скасує дозвіл на в’їзд в США з Європи та Бразилії, - CNN

Президент США Джо Байден найближчим часом скасує рішення свого попередника Дональда Трампа про знаття обмежень на в’їзд в США з Європи та Бразилії. Байден вже скасував низку указів Трампа.

Про це повідомляє CNN.

Джерело в Білому домі повідомило виданню, що рішення буде прийнято 25 січня.

Раніше стало відомо, що тоді ще президент США Дональд Трамп скасував обмеження для подорожі в Європу та Бразилію. Вони були введені через пандемію коронавірусу.

Потім прес-секретар Джо Байдена Джен Псакі заявила, що рішення Трампа відкрити кордони для подорожі в Європу та Бразилію буде скасовано. За її словами, команда Байдена планує посилити заходи безпеки в США.

Нагадаємо, Джо Байден підписав ряд указів, частина яких скасовує рішення його попередника Дональда Трампа. У зв'язку з цим США повертаються у Всесвітню організацію охорони здоров'я і Паризьку кліматичну угоду, що ще підписав Байден - в матеріалі РБК-Україна.