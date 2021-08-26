Байден відклав зустріч з прем'єром Ізраїлю через вибухи біля аеропорту в Кабулі

Президент США Джо Байден відклав на невизначений час переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом, який перебуває з візитом у Вашингтоні. Затримка викликана тим, що глава Білого дому проводить консультації щодо Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Axios у Тель-Авіві Барака Равіда.

"Білий дім повідомив канцелярію прем'єр-міністра Ізраїлю не залишати готель на цей момент для зустрічі з Байденом, яка повинна була початися об 11:30 (18:30 за Києвом - ред.)", - написав журналіст у своєму Twitter з посиланням на ізраїльського чиновника.

Як зазначає Равід, Байден проводить консультації в Білому домі через ситуацію навколо вибухів у Кабулі.