Байден випереджає Трампа в опитуваннях перед голосуванням на виборах у США

За два дні голосування на виборах у США демократ Джо Байден випереджає президента Дональда Трампа на тлі глибокої стурбованості виборців пандемією коронавірусу. Однак Трамп зберігає надії на перемогу завдяки високим шансам в коливних штатах.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Національна перевага Байдена над президентом-республіканцем в останні місяці залишається відносно стабільною, оскільки криза охорони здоров'я продовжується. В останньому опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному 27-29 жовтня, він отримує 51% проти 43%.

Але Трамп раніше близький до Байдена в достатніх кількостях штатів, щоб дати йому 270 голосів колегії вибірників, необхідних для переобрання на другий термін. Опитування Reuters/Ipsos показують, що гонка зберігає високий накал у Флориді, Північній Кароліні і Арізоні.

Трамп також відстає на п'ять пунктів в Пенсільванії і на дев'ять очок у Мічигані і Вісконсині, трьох інших штатах, які допомогли йому здобути перемогу в Колегії вибірників в 2016 році над демократом Хілларі Клінтон, яка виграла всенародне голосування.

Але навіть без Мічигану і Вісконсину Трамп може знову перемогти, якщо йому будуть належати всі інші штати, де він виграв у 2016 році.

Байден і Трамп використовували абсолютно різні підходи до боротьби з COVID-19, в результаті якого померло понад 227 тис. осіб у Сполучених Штатах і було втрачено мільйони робочих місць. Трамп неодноразово применшував загрозу і обіцяв, що вона скоро піде, в той час як Байден пообіцяв приділяти пріоритетну увагу більш суворим зусиллям її стримування.

Більше трьох чвертей дорослих американців кажуть, що вони особисто стурбовані кризою в галузі охорони здоров'я, і майже 60% не схвалюють те, як Трамп відреагував на нього, показують опитування Reuters/Ipsos.

Детальніше про вибори в США читайте в матеріалі РБК-Україна "Перемога за будь-яку ціну. Чи зможе Трамп втриматися на посаді президента США".

Нагадаємо, за даними опитування Reuters/Ipsos, більшість населення США готове прийняти будь-який результат президентських виборів, незалежно від того, чи підтримують вони Дональда Трампа, або Джо Байдена.