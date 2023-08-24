Байден объявил о новых санкциях против России

"Сегодня народ Украины в очередной раз отмечает свой День Независимости, одновременно страдая от тотального наступления путинской захватнической войны за землю и власть. Восемнадцать месяцев украинские семьи живут под ежедневной угрозой российских ракет и реальностью жестоких атак. Но народ Украины отказался сломаться", - заявил Байден.

По словам президента, отважные украинцы с первого вторжения Российской Федерации защищают Украину от посягательств на суверенитет и территориальную целостность. Также они демонстрируют миру то, что свобода стоит того, чтобы за нее бороться.

"Соединенные Штаты будут продолжать нашу работу вместе с партнерами по всему миру, чтобы поддержать способность Украины защитить себя от российской агрессии, отстаивать основополагающие принципы Устава ООН и помогать украинскому народу строить безопасное, процветающее и независимое будущее, которого он заслуживает", - добавил президент.

Преданность Соединенных Штатов Америки Украине, как отметил глава Белого дома, является непоколебимой и длительной. В частности вместе с партнерами Штаты и в дальнейшем будут помогать нашей стране в долгосрочной перспективе, а также работать над тем, чтобы привлечь российские войска к ответственности за военные преступления и зверства, которые они совершили против Украины.

"И сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих принудительных перемещениях и депортациях и требовать возвращения украинских детей в их семьи", - заявил Байден.