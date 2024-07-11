Байден объявит о новой помощи Украине, которая будет включать систему Patriot, - AP

Как сообщили двое американских чиновников, о новой помощи Байден объявит время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По их словам, новый пакет будет включать ЗРК Patriot, который необходим Украине для укрепления ее противовоздушной обороны от российской авиации.

Отмечается, что это уже вторая система Patriot, которую США предоставили Украине, и является одной из нескольких, о которых Байден объявил на этой неделе на саммите НАТО.