Байден обговорить з Ердоганом Україну та РФ під час зустрічі: ЗМІ розкрили деталі

Туреччина та США обговорюють можливу зустріч президентів Джо Байдена і Реджепа Таїпа Ердогана цього місяця. Серед тем їх переговорів - війна в Україні, відносини турецької та російської сторін та конфлікт у Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання з посиланням на високопоставленого турецького чиновника, Ердоган може відвідати Вашингтон цього місяця.

Не виключено і обговорення між лідерами ситуації стосовно Сирії, адже дві країни мають відмінні інтереси щодо підтримки Вашингтоном сирійських курдів - союзника США в боротьбі проти "Ісламської держави" на північному сході Сирії, якого Анкара вважає терористичним угрупованням.

Турецький чиновник також розповів Reuters, не виключено те, що предметом обговорення будуть і відносини між Туреччиною та Грецією, які призвели до хронічно напружених відносин у східному Середземномор’ї.

Зазначено, що Байден і Ердоган востаннє зустрічалися наприкінці червня в кулуарах саміту НАТО в Мадриді, де Туреччина скасувала вето на приєднання Фінляндії та Швеції до Альянсу, попри запеклу опозицію їхнього членства з боку Росії.

Так, наприкінці цього саміту Байден сказав, що Сполучені Штати підтримують продаж винищувачів F-16 Туреччини і він впевнений, що схвалення Конгресу, необхідне для продажу, може бути отримане.

"Після останньої зустрічі з Байденом адміністрація США зробила кроки, як ми і вимагали з деяких важливих питань, таких як F-16. Я думаю, що будуть подібні речі", - сказав високопоставлений турецький чиновник виданню.

При цьому видання зазначає, що настрої щодо Туреччини в США зіпсувалися за останні кілька років після того, як Анкара придбала оборонні ракетні комплекси російського виробництва, що викликало санкції з боку Вашингтона, а також виключення Туреччини із програми винищувачів F-35.

Варто нагадати, нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган погодився з претензіями глави Кремля Володимира Путіна щодо експорту українського зерна.

Після чого у Білому домі заявили, що США не бачать жодних ознак того, що угода з експорту українського зерна за посередництва ООН руйнується.

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