Байден обговорив з прем'єром Італії зміцнення зв'язків на фоні війни РФ проти України
Зв'язки США та Італії стали міцнішими на фоні протидії військовій агресії РФ проти України, резюмували американський президент Джо Байден та італійський прем'єр-міністр Маріо Драгі в ході зустрічі у Вашингтоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.
Під час бесіди в Овальному кабінеті лідер США зазначив, що Італія була одним з найближчих союзників "у відповідь на жорстокість Путіна".
"І я просто думаю, що ваша співпраця - іноді за рахунок великих витрат для інших, щоб протистояти Путіну і тому, що відбувається в Україні, було дійсно неймовірним", - сказав Байден.
Драгі, своєю чергою, звернув увагу, що зв'язки між їхніми країнами завжди були дуже міцними, і "ця війна в Україні зробила їх сильнішими".
"Якщо Путін колись думав, що може розділити нас, він зазнав невдачі. В цьому немає сумнівів. Ми разом засуджуємо вторгнення в Україну, вводимо санкції проти Росії та допомагаємо Україні, як просить нас президент Зеленський.
Але я повинен сказати вам, що зараз в Італії та в Європі люди хочуть покласти край цій різанині, цьому насильству, цій бійні, яка відбувається. І люди думають про те, що ми можемо зробити, щоб встановити мир", - сказав прем'єр Італії.
У цьому контексті Драгі висловив думку про необхідність використовувати "будь-який прямий і непрямий канали зв'язку".
Серед інших важливих питань, над якими сторони працюють спільно, є енергетична та продовольча безпека, додав він.
"І ще одне, що я хочу сказати... те, що відбулося в Україні, призведе до радикальних змін в Європейському Союзі", - заявив Драгі.
Раніше повідомлялося, що лідери "Великої сімки" (Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія і США) запевнили президента України Володимира Зеленського у подальшій допомозі нашій країні. У заяві G7 також засуджується російське вторгнення в Україну.
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