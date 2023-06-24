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Байден обсудил лидерами Франции, Германии и Британии переворот в России

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Вашингтон, Суббота 24 июня 2023 19:32
Байден обсудил лидерами Франции, Германии и Британии переворот в России Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент США Джо Байден обсудил лидерами Франции, Германии и Британии ситуацию на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Согласно сообщению, Байден говорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

"Они также подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины", - говорится в сообщении.

Мятеж Пригожина

Владелец военной группы "Вагнера" Евгений Пригожин начал 23 июня военный переворот в России. Его войска идут на Москву, захватывая города. До российской столицы мятежникам осталось около 100 км.

Министерство обороны Великобритании заявило, что действия наемников группы "Вагнера" "представляют собой наиболее серьезный вызов российскому государству за последнее время".

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что поддерживает связь с союзниками на фоне мятежа группы "Вагнер". При этом он заявил, что внимательно следит за ситуацией, поскольку она развивается.

Все, что известно на это время о бунте Пригожина, читайте в материале РБК-Украина.

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