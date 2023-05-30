Байден обсудил с Эрдоганом вопрос об F-16 и вступление Швеции в НАТО

Темы обсуждались во время телефонного разговора, когда Байден поздравил Эрдогана с победой президентских выборах, что состоялись в воскресенье.

"Я разговаривал с Эрдоганом. Я поздравил Эрдогана. Он все еще хочет что-то проработать по F-16. Я сказал ему, что мы хотим иметь дело со Швецией, так что давайте это сделаем", - сказал Байден журналистам перед отъездом из Белого дома в Делавэр.

Американский президент добавил, что стороны свяжутся по этим вопросам позже.

"Мы собираемся поговорить об этом подробнее на следующей неделе", - сказал Байден.

В то же время заявление Эрдогана по поводу телеконференции было кратким и расплывчатым. В нем говорится, что президенты договорились углублять сотрудничество по всем аспектам своих двусторонних связей, важность которых "еще больше возросла перед лицом региональных и глобальных проблем".

Анкара хочет купить американские F-16

Турция пыталась купить у США истребители F-16 на сумму 20 миллиардов долларов, но продажа была "заморожена" из-за возражений со стороны Конгресса США.

Впрочем, администрация Байдена неоднократно заявляла, что поддерживает сделку.

Турция не поддерживает вступление Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО в 2022 году, отказавшись от своей давней политики военного неприсоединения на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Заявки Стокгольма и Хельсинки должны быть одобрены всеми государствами-членами Североатлантического альянса.

Турция ратифицировала вступление Финляндии в НАТО в конце марта, при этом продолжает возражать относительно Швеции. Так, Анкара заявляет, что в Стокгольме укрываются члены организаций, которых Турция считает террористами. Добавим, что Венгрия также еще не одобрила заявку Швеции.

Вашингтон желает, чтобы вопрос вступления Швеции в НАТО был решен до саммита лидеров Альянса в Литве, что состоится в июле.