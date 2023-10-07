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Байден - Нетаньяху: США готовы предложить все необходимые средства поддержки Израилю

Фото: американский президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Поддержка безопасности Израиля со стороны Соединенных Штатов Америки является твердой и непоколебимой, какой она и останется в дальнейшем.

Об этом заявил американский президент Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

"Сегодня утром я говорил с премьер-министром Нетаньяху об ужасных нападениях, продолжающихся в Израиле. США однозначно осуждают это ужасное нападение на Израиль со стороны террористов ХАМАС из Газы, и я четко дал понять Нетаньяху, что мы готовы предложить все необходимые средства поддержки правительства и народа Израиля. Терроризм никогда не имеет оправдания", - сказал Байден.

По его словам, Израиль имеет право защищать себя и свой народ.

Байден также подчеркнул, что Соединенные Штаты предостерегают против того, чтобы любая другая враждебная Израилю сторона искала выгоды в этой ситуации.

"Я и моя команда внимательно следим за этой ситуацией, и я буду оставаться в тесном контакте с Нетаньяху", - добавил Байден.

Ситуация в Израиле

Напомним, сегодня боевики Сектора Газа ХАМАС атаковали Израиль. В Тель-Авиве заявили о "готовности к войне".

Все, что известно об утренней атаке Сектора Газа на территорию Израиля, можно узнать в материале РБК-Украина.

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