Байден назвал незаконным задержание журналиста WSJ в России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как сообщает издание, Байден заявил, что планирует поговорить с семьей заключенного репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича сегодня, 11 апреля.

"Мы четко даем понять, что это абсолютно незаконно. И мы это заявили, потому меняется динамика", - сказал он.

К тому же Государственный департамент США официально признал Гершковича неправомерно задержанным Россией.