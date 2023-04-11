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Байден назвал незаконным задержание журналиста WSJ в России

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США, Вторник 11 апреля 2023 18:17
Байден назвал незаконным задержание журналиста WSJ в России Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Джо Байден назвал незаконным задержание журналиста Wall Street Journal в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщает издание, Байден заявил, что планирует поговорить с семьей заключенного репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича сегодня, 11 апреля.

"Мы четко даем понять, что это абсолютно незаконно. И мы это заявили, потому меняется динамика", - сказал он.

К тому же Государственный департамент США официально признал Гершковича неправомерно задержанным Россией.

Напомним, Гершкович был задержан в России 30 марта якобы "за шпионаж". После этого суд решил арестовать журналиста.

Позже президент США Джо Байден призвал Россию уволить Гершковича.

К тому же мы писали, что администрация президента США Джо Байдена намерена официально объявить задержание журналиста WSJ Эвана Гершковича в России несправедливым.

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