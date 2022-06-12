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Байден назвав головну мету Путіна у війні проти України

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Вашингтон, Неділя 12 червня 2022 11:52
Байден назвав головну мету Путіна у війні проти України Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російський президент Володимир Путін не просто вторгнувся в Україну. Він хоче знищити незалежну українську культуру, бо вважає, що її просто не існує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена під час брифінгу.

"Подивіться, що він (Путін - ред.) робить. Він стирає з лиця землі не тільки те, що лишилося. Він знищує всі їхні культурні центри - музеї, школи, пам'ятки. Він намагається знищити культуру України", - заявив Байден.

Своєю чергою він зазначив, що позиція залишитися осторонь і не підтримувати Україну є неприпустимою, а отже Захід продовжить надавати Україні допомогу навіть попри економічні проблеми.

"Думка, що ми можемо стояти осторонь і дозволити цьому статися, просто неможлива. Неможливо. І тому ми посилили НАТО, і тому ми допомагаємо Україні", - додав Байден.

Нагадаємо, у квітні Байден назвав Путіна диктатором, який здійснює "геноцид на іншому кінці світу", натякаючи на Україну.

Додамо, нещодавно в Держдепі США заявили, розв'язана Кремлем війна мала на меті підірвати основи світової безпеки.

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