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Байден накануне встречи с Цзиньпином рассказал о "реальных проблемах" Китая

Фото: президенты Китая и США Си Цзиньпин и Джо Байден (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на фоне ожидаемой встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпинем на саммите в Сан-Франциско заявил, что у Пекина есть "реальные проблемы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Такое высказывание американского лидера прозвучало на мероприятии по сбору средств за день до переговоров с главой КНР, целью которых, отмечается в публикации, является восстановление отношений между Вашингтоном и Пекином.

"Президент Си Цзиньпин - еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире", - сказал Байден.

Также он добавил, что "у них (у Китая, - ред,) реальные проблемы".

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

Напомним, сегодня, 15 ноября, президент США Джо Байден встретится с лидером КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско. Эта встреча пройдет на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЕС).

По информации Reuters, на встрече лидеры будут обсуждать вторжение РФ в Украину, связи Северной Кореи с Россией, развитие искусственного интеллекта и не только.

При этом в Белом доме отмечали, что ожидают встречи конкретных результатов и надеются увидеть прогресс в восстановлении военных связей с КНР.

Детальнее о встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина, и чего ждать от саммита в Сан-Франциско - читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКитайСи Цзиньпинь