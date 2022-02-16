Байден має намір запросити рекордний розмір оборонного бюджету на 2023 рік, - Reuters

Президент Джо Байден має намір запросити у Конгресу рекордний розмір оборонного бюджету США на наступний фінансовий рік. Його розмір може скласти понад 770 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Поточні переговори з оборонного бюджету між Міністром оборони Ллойдом Остіном і управлінням з управління і бюджету Білого дому (OMB) об'єдналися навколо запропонованого запиту на національну оборону в розмірі понад 770 млрд доларів на 2023 фінансовий рік, що починається 1 жовтня, повідомили джерела.

Переговори в адміністрації тривають, і остаточна сума може змінитися до того, як бюджетний запит буде представлений в найближчі місяці, додали джерела.

Один зі співрозмовників агентства назвав головними пріоритетами Пентагону будівництво кораблів, зміцнення космічних сил, розробку систем оповіщення про ракетні пуски і модернізацію ядерної тріади.

Інше джерело заявило, що модернізація ядерних сил йде на додаток до планів Пентагону продовжувати інвестувати в дослідження і розробку озброєння "для битви в будь-яких потенційних майбутніх війнах проти Китаю і Росії".