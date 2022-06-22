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Байден має намір ініціювати скасування податку заради зниження цін на паливо, - Reuters

Президент США Джо Байден (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден має намір у середу закликати Конгрес призупинити дію федерального податку на бензин у розмірі 18,4 цента за галон. Таким чином президент має намір стимулювати зниження цін на автомобільне паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У понеділок Байден заявив, що розглядає питання про те, чи варто закликати до паузи в оподаткуванні, оскільки Сполучені Штати намагаються впоратися зі зростаючими цінами на бензин і інфляцією. Ідея податкових канікул на бензин і дизель зіткнулися з серйозною опозицією в конгресі, в тому числі серед багатьох демократів.

Раніше повідомлялося, що США можуть ввести субсидування на покупку палива для незаможних. Введення паливних карт дозволить владі знижувати ціни на паливо, однак цей захід може спровокувати інфляцію.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден