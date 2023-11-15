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Байден напомнит Си о роли Китая в поддержке Украины, - Белый дом

Среда 15 ноября 2023 03:45
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Байден напомнит Си о роли Китая в поддержке Украины, - Белый дом Фото: лидеры США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Китай мог бы играть определенную роль в поддержке Украины и помощи в завершении войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби на борту Air Force One во вторник заявил, что президент США Джо Байден во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпинем обсудит войну в Украине.

"Разговор еще не состоялся и я не хочу забегать вперед. Думаю, они, безусловно, будут говорить о том, что происходит в Украине и президент четко даст понять, что мы будем и дальше поддерживать Украину против российской агрессии", - заявил он.

Кирби также отметил, что США "приветствовали бы" возможности, чтобы Китай смог быть полезен в оказании помощи Израилю.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

Напомним, завтра, 15 ноября, президент США Джо Байден встретится с лидером КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско.

Эта встреча пройдет на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

По информации Reuters, на встрече лидеры будут обсуждать вторжение РФ в Украину, связи Северной Кореи с Россией, развитие искусственного интеллекта и не только.

При этом в Белом доме отмечали, что ожидают встречи конкретных результатов и надеются увидеть прогресс в восстановлении военных связей с КНР.

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