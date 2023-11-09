Байден может использовать встречу с Си Цзиньпином для предвыборной кампании, - эксперты

По мнению эксперта аналитического центра "Украинская призма" Александра Краева, Байдену важно показать, что США сохраняют геополитическое влияние, что выполняется его внешнеполитическая доктрина "Америка вернулась". Действующему американскому лидеру важно донести своему народу, что страна остается флагманом демократического мира.

"Для Байдена это также часть предвыборной кампании. Потому что мы видим, что он относится к той когорте президентов, для которых внешняя политика является весомым козырем", - объяснил эксперт.

В свою очередь политолог Владимир Фесенко сомневается, что встреча напрямую повлияет на выборы в США, поскольку активная фаза кампании начнется только в следующем году.

В Китае понимают, что Байден - рациональный и настроенный на диалог. Поэтому Пекин вряд ли будет игнорировать возможность выйти на какие-либо сделки с ним. В частности, и потому, что президентское кресло может достаться Дональду Трампу, известного своими антикитайскими настроениями.

Следует добавить, что по последним опросам 73% американцев выступают за переговоры с Китаем, почти 80% хотят, чтобы США сосредоточились на предотвращении военного конфликта. В связи с этим Байден рассчитывает на широкую поддержку разумной дипломатии с Китаем.

Когда выборы в США

Президентские и парламентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Главным кандидатом на пост президента от демократов является Джо Байден, а от республиканцев - Дональд Трамп. Но пока активная предвыборная кампания в США еще не стартовала.