Байден может пересмотреть некоторые "красные линии" по войне в Украине, - WP

Чтобы противостоять продвижению России в Украине, президент США Джо Байден рассматривает две новые жесткие контрмеры. Одна из них может привести к "еще одной точке перелома в Украине".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WP .

"Эти шаги будут означать значительную эскалацию тщательно выверенной политики Байдена по поддержке Украины.... Тот факт, что такие шаги сейчас рассматриваются, свидетельствует о растущей обеспокоенности администрации относительно уязвимости Украины на поле боя", - пишет издание.

Угроза новых санкций против Китая, как отмечается, особенно деликатна, поскольку она возникает в то время, когда обе страны пытаются стабилизировать свои отношения.

"Но официальные лица США обеспокоены тем, что Пекин, технически придерживаясь своего обещания не поставлять оружие Москве, стал самым большим фактором развития оборонного сектора России и ее полномасштабного вторжения в Украину", - пишет WP.

Помощь России со стороны Китая

О росте помощи Китая, как пишут журналисты, отчетливо свидетельствует отчет Натаниэля Шера для Фонда Карнеги. Проанализировав данные международной таможни, Шер обнаружил, что Китай является крупнейшим поставщиком России 50 "высокоприоритетных" товаров двойного назначения. Таможенные данные также показали, что доля Китая в российском импорте этих товаров выросла с 32% в 2021 году до 89% в прошлом году.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал ВВС, что эти предметы двойного назначения "используются, чтобы помочь России в чрезвычайно быстром курсе производства боеприпасов, танков, бронетехники, ракет" - хотя Китай продолжает воздерживаться от "предоставления фактического оружия". В частности, Китай поставляет около 70% российского импорта станков и 90% импортированной микроэлектроники.

Китай также дает России спутниковую технологию, которая может иметь решающее значение для связи и целеуказания в боевом пространстве Украины.

Вопросы ударов оружием США по территории РФ

Как пишет издание, официальные лица США обеспокоены тем, что Россия скапливает войска и технику для нападения на Харьков и другие города на востоке Украины.

"Американская артиллерия и ракеты малой дальности могут поразить эти цели, не угрожая глубокими ударами по России. Но сейчас Соединенные Штаты ограничивают их использование внутри Украины, поэтому они не могут нанести удар по крупным российским центрам материально-технического обеспечения и сбора войск, расположенных за границей. Но это может измениться, поскольку другие страны НАТО давят на Байдена, чтобы он ослабил контроль", - отмечает WP.

Журналисты подчеркивают, что "возможно, мы приближаемся к еще одной точке перелома в Украине".

"В то время как Китай все сильнее склоняется к своему партнерству с новой доминирующей Россией, Байден взвешивает, стоит ли углублять свой альянс с Киевом. Это привело бы к новым рискам, но имело бы смысл, если бы это могло укрепить Украину", - отмечает издание.