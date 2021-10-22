ru ua
Пт, 22 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Байден і Макрон обговорили співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 22 жовтня 2021 22:27
Байден і Макрон обговорили співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні Фото: президенти Франції і США Еммануель Макрон і Джо Байден (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президенти США Джо Байден і Еммануель Макрон обговорили телефоном співпрацю в співробітництво в Індо-Тихоокеанському регіоні. Лідери також торкнулися створення сильнішої європейської оборони при взаємодоповнюваності з НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Білого дому.

"Два лідери розглянули поточні зусилля своїх команд з підтримки стабільності і безпеки в Сахелі і по зміцненню співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні", - йдеться в релізі.

Відзначається, що Байден і Макрон також обговорили спільні зусилля зі створення більш сильної і дієздатної європейської оборони при одночасному забезпеченні взаємодоповнюваності з НАТО.

У Білому домі додали, що наприкінці жовтня Байден планує зустрітися з Макроном у Римі. Очікується, що лідери продовжать бесіду, підведуть підсумки американо-французького співробітництва в різних сферах.

Крім того, Байден також відзначив запланований на листопад візит віцепрезидента Камали Харріса в Париж як ключову можливість для подальшого розширення співпраці США і Франції по ряду глобальних проблем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон і Байден спробують обговорити проблему з підводними човнами і створенням AUKUS телефоном. Пропозиція про розмову послідувала від американського президента.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
В РНБО попередили про "складні часи". Потрібно більше вакцинованих
В РНБО попередили про "складні часи". Потрібно більше вакцинованих
DAILY
Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі