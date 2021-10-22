Байден і Макрон обговорили співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні
Президенти США Джо Байден і Еммануель Макрон обговорили телефоном співпрацю в співробітництво в Індо-Тихоокеанському регіоні. Лідери також торкнулися створення сильнішої європейської оборони при взаємодоповнюваності з НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Білого дому.
"Два лідери розглянули поточні зусилля своїх команд з підтримки стабільності і безпеки в Сахелі і по зміцненню співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні", - йдеться в релізі.
Відзначається, що Байден і Макрон також обговорили спільні зусилля зі створення більш сильної і дієздатної європейської оборони при одночасному забезпеченні взаємодоповнюваності з НАТО.
У Білому домі додали, що наприкінці жовтня Байден планує зустрітися з Макроном у Римі. Очікується, що лідери продовжать бесіду, підведуть підсумки американо-французького співробітництва в різних сферах.
Крім того, Байден також відзначив запланований на листопад візит віцепрезидента Камали Харріса в Париж як ключову можливість для подальшого розширення співпраці США і Франції по ряду глобальних проблем.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон і Байден спробують обговорити проблему з підводними човнами і створенням AUKUS телефоном. Пропозиція про розмову послідувала від американського президента.