RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден и Нетаньяху обсудили усилия по освобождению людей из плена ХАМАСа

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент США Джо Байден провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они обсудили события в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Американский лидер подтвердил, что Израиль имеет полное право и обязанность защищать своих граждан от терроризма, и подчеркнул необходимость делать это в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в которых приоритет отдается защите гражданского населения.  

Байден и Нетаньяху также обсудили предпринимаемые усилия по поиску и освобождению заложников, в том числе американских граждан, которые по-прежнему числятся пропавшими без вести и могут удерживаться ХАМАС.

Кроме тог, Байден подчеркнул необходимость немедленного и значительного увеличения потока гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей гражданского населения Сектора Газа.  

Президент США и премьер-министр Израиля договорились продолжать регулярные консультации как напрямую, так и через свои соответствующие группы по национальной безопасности.

Наземная операция в Секторе Газа

7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию с целью уничтожения боевиков. В ее рамках уже был нанесен ряд ударов по Сектору Газа. Также планируется наземная операция.

По данным СМИ, Израиль уже сосредоточил сотни единиц военной техники возле границы с Сектором Газа.

24 октября начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что Израиль откладывает ввод войск из-за "стратегических соображений".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденИзраильСектор Газа