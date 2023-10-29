Байден и Нетаньяху обсудили усилия по освобождению людей из плена ХАМАСа

Американский лидер подтвердил, что Израиль имеет полное право и обязанность защищать своих граждан от терроризма, и подчеркнул необходимость делать это в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в которых приоритет отдается защите гражданского населения.

Байден и Нетаньяху также обсудили предпринимаемые усилия по поиску и освобождению заложников, в том числе американских граждан, которые по-прежнему числятся пропавшими без вести и могут удерживаться ХАМАС.

Кроме тог, Байден подчеркнул необходимость немедленного и значительного увеличения потока гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей гражданского населения Сектора Газа.

Президент США и премьер-министр Израиля договорились продолжать регулярные консультации как напрямую, так и через свои соответствующие группы по национальной безопасности.

Наземная операция в Секторе Газа

7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию с целью уничтожения боевиков. В ее рамках уже был нанесен ряд ударов по Сектору Газа. Также планируется наземная операция.

По данным СМИ, Израиль уже сосредоточил сотни единиц военной техники возле границы с Сектором Газа.

24 октября начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что Израиль откладывает ввод войск из-за "стратегических соображений".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.