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Байден і Харріс отримали звання "Людина року" за версією Time

Автор: Даша Харченко

Відомий американський журнал Time присвоїв звання "Людина року" 2020 обраному президенту США Джозефу Байдену і його напарниці у передвиборчих перегонах Камалі Харріс.

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Про це повідомляє CNN.

Журнал ставить Байдену в заслугу те, що він на президентських виборах набрав найбільше число голосів в історії США, побивши рекорд 44-го глави держави Барака Обами.

"За зміну американської історії, за демонстрацію того, що сили співчуття більше, ніж люті, за те, що вони поділяють бачення зцілення у світі, Джо Байден і Камала Харріс стали Людиною року за версією Time у 2020 році", - написав головний редактор Time Едвард Фельсенталь.

Байден здобув перемогу на президентських виборах. У понеділок, 14 грудня, колегія вибірників США збереться на засідання, щоб проголосувати за призначення майбутнього президента.

Нагадаємо, Байден пообіцяв створити "найрізноманітніший" уряд в історії США. Байден хоче, щоб в склад майбутнього американського уряду ввійшли представники різних рас і гендерів.

Камала Харріс - обраний віцепрезидент США від Демократичної партії на виборах 2020 року. Вона перша жінка, перший чорношкірий політик і перший політик азіатського походження, обраний на пост віцепрезидента США.

Прогноз погоди
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Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден