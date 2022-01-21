Байден готовий до діалогу з Путіним, якщо в цьому виникне необхідність, - Блінкен

Президент США Джо Байден готовий до переговорів зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Діалог на вищому рівні можливий в тому випадку, якщо в цьому виникне необхідність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Якщо ми прийдемо до висновку, що краще розв'язувати деякі питання через прямий діалог президентів, ми готові це зробити", - сказав Блінкен за підсумками зустрічі з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Держсекретар додав, що США наступного тижня письмово представлять свої ідеї щодо вимог Росії щодо так званих "гарантій безпеки". Він підкреслив, що обговорення цього питання пройде на рівні міністрів і в разі необхідності до них підключать президентів двох країн.