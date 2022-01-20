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Байден допустив, що Росія вторгнеться в Україну

Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден допустив, що Росія вторгнеться в Україну. Він також заявив про можливість збільшення кількості американських військ на кордонах України в разі вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Байдена.

"Я припускаю, що він (Путін - ред.) вторгнеться (в Україну - ред.)", - заявив президент США.

Раніше в Білому домі були не впевнені з приводу планів вторгнення Росії в Україну.

"Америка буде поставляти більше військ до Польщі, Румунії та інших сусідніх країн, якщо Путін все ж увійде в Україну", - додав Байден.

Раніше ми писали, що США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденВторгнення Росії до України