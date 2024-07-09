Байден или "План Б"?

За четыре месяца до президентских выборов 2024 года демократы столкнулись с идеальным политическим штормом. Из-за поразительно неуверенного выступления президента Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом многие функционеры, а также крупные спонсоры и верные избиратели Демократической партии начали призывать к смене кандидата.

Всего несколько недель назад поддержка Байдена считалась лучшим вариантом для демократов. Дело в том, что не так просто выиграть у действующего президента. Начиная с 1932 года, только Герберт Гувер, Джимми Картер, Джордж Буш-старший и Трамп не смогли переизбраться. Сценарии, в которых Байден уходит в отставку или конкурирует с сильным соперником на праймериз, выглядели необоснованно опасными. Когда демократы решали не баллотироваться на второй срок – Гарри Трумэн и Линдон Джонсон в 1952 и 1968 годах соответственно, победа доставалась республиканцам (Дуайт Эйзенхауэр и Ричард Никсон). А конкуренция со стороны Эдварда Кеннеди на праймериз демократов в 1980 году помешала кампании Картера за переизбрание; в итоге в Белом доме оказался Рональд Рейган.

Помня историю, большинство демократов считали, что безопасней поддерживать Байдена – человека, который однажды уже выиграл у Трампа. Ни один демократ, стремящийся стать когда-нибудь президентом, не захочет ослаблять позиции действующего президента, которые и так уже находится в зоне риска.

Однако опасения по поводу возраста Байдена (ему сейчас 81 год, а в конце второго срока будет 86) стали центральной темой нынешней предвыборной кампании – хотя Трамп, например, ожидает сейчас вынесения приговора по уголовному делу в Нью-Йорке. (Это ли не индикатор того, насколько плохо стала функционировать американская политика?). После фиаско Байдена на дебатах редколлегия «New York Times», ведущей газеты левоцентристского истеблишмента, призвала президента выйти из гонки, и, как показывают новейшие опросы, примерно половина избирателей Демократической партии согласны с этим призывом.

Если Байден решит не выходить из гонки, шансы заменить его равны практически нулю. Быстро пройдя сезон праймериз, он заручился поддержкой делегатов, необходимой для выдвижения кандидатом на партийном съезде в Чикаго в августе. Эти делегаты обязались поддерживать Байдена, если только он сам не освободит их от этого обязательства. Кроме того, даже если бы демократы могли легко заменить Байдена, кто мог бы стать новым кандидатом? Один за другим, опросы показывают, что вице-президент Камала Харрис пользуется не большей популярностью, чем сам Байден, однако, если отстранить её ради другого кандидата, возникает риск отчуждения значительного числа избирателей среди женщин и меньшинств.

Что касается альтернативных кандидатур (губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, министр транспорта Пит Буттиджич и так далее), все они, как правило, не проходили проверку на национальном уровне. Чтобы понять, насколько быстро непроверенный кандидат может провалиться, просто вспомните про горячо ожидавшуюся, но в итоге катастрофическую попытку губернатора Флориды Рона Десантиса выиграть у Трампа на праймериз республиканцев в нынешнем году.

Байден пока что категорически отказывается выходить из гонки, а публичная демонстрация поддержки со стороны бывших президентов Барака Обамы и Билла Клинтона призвана подтвердить, что партия продолжает двигаться вперёд. Логика продолжения участия Байдена в выборах заключается в том, что этот президент ещё может победить Трампа. В сверхполяризированной политической среде Америки миллионы людей, которые заявляют социологам, что Байден слишком стар для второго срока, всё равно проголосуют за него, просто чтобы не пустить Трампа в Белый дом. Обе стороны считают, что на кону стоит будущее американской демократии, поэтому явка избирателей, вероятно, будет высокой.

Но холм, на который Байдену предстоит взобраться, будет становиться круче в предстоящие недели, поскольку анонимные члены Демократической партии продолжают заявлять СМИ, что он должен уйти. Этот поток негативных публикаций будет мешать президенту перевернуть страницу, по крайней мере, до предстоящего в августе съезда. А если начнутся разговоры о переносе даты официальной номинации Байдена, это вызовет спекулятивные разговоры о том, что он запаниковал, даже если на самом деле это не так. И всё это будет происходить в то время, когда избирательный штаб Байдена надеялся концентрировать внимание СМИ на многочисленных проблемах у Трампа.

На данный момент Демократическая партия парализована. Отстранение действующего президента от участия в выборах – это крайне рискованная политическая игра; но продолжение поддержки слабого действующего президента может оказаться даже более рискованным. Тем временем Трамп уже пару недель наслаждается хорошими новостями. Почти все его проблемы с законом отложены до окончания выборов. Оглашение приговора по делу о "взятке за молчание" в Нью-Йорке отложено. Новое решение Верховного суда снизило вероятность, что он окажется в тюрьме, а также напомнило консервативным избирателям, что Трамп сумел склонить состав этого суда вправо, и он сделает это вновь в случае победы. Внимание прессы сосредоточено на поиске вице-президента для Трампа, а не на его хаотичном поведении.

Решение по поводу политического будущего Байдена остаётся за самим президентом, и мы не знаем, что он сделает. Пока что он явно намерен идти прежним курсом, пытаясь сменить тему. Однако с каждым днем давление с требованием сменить кандидата Демократической партии в президентской гонке будет нарастать. Это беспрецедентно трудное положение в американских президентских выборах, которые уже характеризуются уникальной дисфункциональностью.

Copyright: Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org