Байден: багаті американці повинні платити "справедливі податки"

Президент США Джо Байден у своєму виступі в Білому домі підкреслив приголомшливе зростання доходів найбагатших американців під час пандемії коронавірусу. Він закликав їх платити справедливі податки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена .

Він зазначив, що великі корпорації і багаті американці ухиляються від сплати мільярдів доларів податків, які вони повинні платити щорічно. За його словами, контролюючі органи США просто не знають, скільки заробляють самі благополучні громадяни.

Байден підкреслив приголомшливе зростання статки найбагатших американців в період пандемії. При цьому він зазначив, що "звичайні працьовиті громадяни" в основному виявилися "виключені з угоди".

"Я прошу: платите свою справедливу частку податків, як роблять люди середнього класу. Однак цього зараз не відбувається", - сказав Байден.

На початку свого виступу Байден подякував комітет Палати представників, який в середу проголосував за просування низки широких податкових пропозицій, включених в бюджетний пакет демократів на 3,5 трлн доларів.

Податкова пропозиція, яку представили демократи Палати представників, націлена на американців і корпорації з високими доходами, в тому числі шляхом підвищення ставки корпоративного податку з 21% до 26,5% і податку на прибуток для американців, складову понад 400 тисяч доларів, з 37% до 39,6%.