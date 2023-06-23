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"Бавария" в очередной раз переманила звезду конкурента

Фото: Рафаэль Геррейру (справа) продолжит выступления в чемпионате Германии (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорцив

Защитник сборной Португалии Рафаэль Геррейру сменил дортмундскую "Боруссию" на "Баварию" из Мюнхена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Опытный португалец стал очередным футболистом, оформившим переход по маршруту Дортмунд – Мюнхен. Фланговый исполнитель достался "ротен" бесплатно.

Геррейру стал свободным агентом после сезона 2022/23. В рядах "шмелей" он провел 7 лет, сыграв 224 матча во всех турнирах (40 мячей, 50 ассистов). До этого воспитанник французского "Кана" играл в Лиге 2 за родной клуб и отыграл три сезона в "Лорьяне" в Лиге 1.

С "Баварией" Геррейру подписал контракт на 3 года. За место в основе он будет конкурировать с Люкой Эрнандесом, Альфонсо Дэвисом и Дэйли Блиндом. В предыдущем сезоне левый фланг периодически закрывал соотечественник Геррейру Жоау Канселу (аренда).

Сезон 2022/23 Бундеслиги завершился фотофинишем. "Бавария" и "Боруссия" Д набрали одинаковое количество очков – 71, но мюнхенцы стали чемпионом по дополнительным показателям. "Ротен" завершили чемпионат первыми благодаря лучшей разнице мячей.

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