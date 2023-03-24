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"Бавария" сенсационно сменила главного тренера

Фото: Томас Тухель был безработным полгода (facebook.com/ChelseaFC)
Автор: Антон Федорцив

Руководство мюнхенской "Баварии" воспользовалось международной паузой, чтобы уволить Юлиана Нагельсманна с должности руководителя команды. Новым главным тренером стал Томас Тухель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Молодой специалист потерял должность за несколько месяцев до второй годовщины назначения. С мюнхенцами он работал с лета 2021 года.

Нагельсманн во главе "Баварии" успел завоевать чемпионский титул и два Суперкубка Германии. В нынешнем сезоне "ротен" продолжают борьбу за три трофея. Они среди лидеров Бундеслиги, вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов и будут противостоять "Фрайбургу" в 1/4 финала Кубка Германии.

Новым наставником "Баварии" стал Тухель, 49-летний тренер находился без работы с сентября, когда с ним неожиданно попрощались новые боссы лондонского "Челси". Контракт с мюнхенцами рассчитан до лета 2025 года. Первую тренировку во главе "ротен" Тухель проведет в понедельник.

Ранее он привел "пенсионеров" к завоеванию трех трофеев – Лиги чемпионов 2020/21, Суперкубка Европы и Клубного чемпионата мира. До этого Тухель дважды стал чемпионом Франции в "Пари Сен-Жермен", взял второстепенные кубки с парижанами и завоевал Кубок Германии с "Боруссией" из Дортмунда.

После отставки Пепа Гвардиолы после сезона 2015/16 ни один тренер не поработал во главе "Баварии" больше двух кампаний. За почти 7 лет с мюнхенцами успели поработать Карло Анчелотти, Юпп Хайнкес, Нико Ковач, Ханси Флик и уволенный Нагельсманн.

К слову, Украина завершила выступления в еврокубках на 14-й строчке таблицы коэффициентов УЕФА.

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