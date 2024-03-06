"Бавария" с разгромом "Лацио" вышла в 1/4 финала, ПСЖ составил компанию: обзор Лиги чемпионов

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответные матчи

"Бавария" – "Лацио" – 3:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Кейн, 38, 66, Мюллер, 45+2

"Реал Сосьедад" – ПСЖ – 1:2 (0:2)

Голы: Мерино, 89 – Мбаппе, 15, 56

После минимального поражения на выезде "Бавария" приступила к делу со стартовых минут. Впрочем, римляне стойко оборонялись, а иногда гостям откровенно везло. Фарт закончился под занавес первого тайма. Открыл счет Кейн, головой подправивший мяч в ворота после попытки Геррейро.

Удвоил преимущество мюнхенцев Мюллер. Перед перерывом он головой замкнул острый прострел Де Лигта после углового. Добил же "Лацио" во второй половине Кейн. Английский форвард сыграл на добивании после выстрела Сане. "Орлы" ответить хотя бы одним мячом не смогли.

Тем временем в Сан-Себастьяне Мбаппе фактически снял все вопросы по поводу обладателя путевки в четвертьфинал уже на 15-й минуте. Он в пределах штрафной подстроил мяч под удар правой и попал в дальний угол. А на старте второго тайма форвард оформил дубль, реализовав выход один на один.

"Сосьедад" смог офорить гол престижа. На предпоследней минуте основного времени отличился Мерино. Он ударом с лета метров из десяти завершил затяжную атаку хозяев поля. Однако дальше идет "Пари Сен-Жермен", а жеребьевка стадии 1/4 финала запланирована на 15 марта.