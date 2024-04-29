ua en ru
Пн, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Бавария" – "Реал": Лунин прилетел на матч Лиги чемпионов в компании топ-конкурента

Мюнхен, Понедельник 29 апреля 2024 14:56
UA EN RU
"Бавария" – "Реал": Лунин прилетел на матч Лиги чемпионов в компании топ-конкурента Фото: Тибо Куртуа и Андрей Лунин на тренировке "сливочных" (cope.es)
Автор: Антон Федорцив

Мадридский "Реал" с украинцем Андреем Луниным в составе прибыл в Германию на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Украинский голкипер во время перелета сфотографировался вместе с Тибо Куртуа. Бельгиец впервые за длительное время попал в заявку "сливочных" на поединок.

Лунин стал основным вратарем "Реала" в результате тяжелой травмы Куртуа. Украинец вытеснил из рамки ворот испанца Кепу Аррисабалагу, которого мадридцы экстренно подписали после попадания бельгийского кипера в лазарет. Именно Лунин стал сотворцем победы "сливочных" в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Лунин провел 28 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне. Скорее всего, украинец выйдет в старте "Реала" на первый поединок против "Баварии". В ответном матче вполне вероятно появление Куртуа.

&quot;Бавария&quot; – &quot;Реал&quot;: Лунин прилетел на матч Лиги чемпионов в компании топ-конкурента

Фото: Андрей Лунин и Тибо Куртуа на борту чартера в Мюнхен (realmadrid.com)

Андрей Лунин в составе "Реала"

В ряды "сливочных" перешел в летнее трансферное окно-2018. Переход из луганской "Зари" стоил мадридцам ориентировочно 8,5 млн евро.

На правах аренды из "Реала" защищал цвета испанских "Леганеса", "Вальядолида" и "Овьедо". На "Сантьяго Бернабеу" стал дублером Тибо Куртуа. После травмы бельгийца статус украинца не изменился. Впрочем, в ноябре выиграл конкуренцию за место в старте у Кепы.

В общей сложности провел за "Реал" 45 матчей во всех турнирах, 16 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и два Суперкубка Испании, трофей Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.

К слову, утром подготовили анонс главных спортивных событий рабочей недели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реал Андрей Лунин Лига Чемпионов
NEWS
Пасха-2024. Какие будут ограничения и отменят ли комендантский час
Пасха-2024. Какие будут ограничения и отменят ли комендантский час
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится