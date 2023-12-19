"Бавария" продлила контракт с чемпионом мира-2014: он приехал в Мюнхен школьником

34-летний нападающий оставил подпись под новым соглашением с немецким грандом. Он проведет в составе "ротен" минимум еще один сезон после нынешнего.

Мюллер подписал с "Баварией" контракт до 30 июня 2025 года. Для выпускника академии мюнхенцев следующий сезон станет 17-м в футболке первой команды. На элитном уровне он дебютировал еще в кампании 2008/09, когда "Баварию" тренировал Юрген Клинсманн.

С тех пор Мюллер отыграл за мюнхенцев 684 матча во всех турнирах, в которых забил 237 мячей и отдал 261 ассист. С родной командой нападающий выиграл все возможные трофеи – 12 чемпионских титулов, 6 Кубков и 8 Суперкубков Германии, два кубка Лиги чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, два Клубных чемпионата мира. В составе сборной Германии торжествовал на ЧМ-2014.

Стиль игры Томаса Мюллера

Мюллера называют творцом нового амплуа – раумдойтера (нем. raumdeuter – искатель пространства). Это футболист, который не привязан к конкретной позиции в атаке, ищет свободные зоны для открывания.

Большинство экспертов сошлись во мнении, что благодаря высокому уровню футбольного интеллекта Мюллер сумел скрыть недостатки в своей игре. Прежде всего слабую технику и невысокую скорость. В топ-пятерку качеств изобретателя роли раумдойтера входят манипулирование обороной, разнонаправленные движения в штрафной зоне, использование несовершенства офсайдных ловушек, помощь с прохождением высокого прессинга и ложное открывание под пас.

Футбольные успехи Мюллера заставили разработчиков симулятора Football Manager в 2015 году добавить в список игровых позиций раумдойтера. Пресса всегда охотно искали "новых Мюллеров", но часть обозревателей уверена, что он первый и последний футболист такого амплуа.