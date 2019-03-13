Баварія - Ліверпуль: де дивитися матч

Фото: "Баварія" - "Ліверпуль" (twitter.com/lfc)

Де і коли почнеться гра у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Баварія" і "Ліверпуль" битимуться за вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів. На думку букмекерів, фаворитом цього поєдинку є мюнхенський клуб.

13 березня 22:00

Мюнхен, стадіон "Альянц Арена"

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між німецькою та англійською командами

відбудеться на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені.

У прямому ефірі на території України гру покаже телеканал "Футбол 2". Час початку поєдинку - 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, перший поєдинок між командами завершився без забитих м'ячів.