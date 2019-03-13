Баварія - Ліверпуль: де дивитися матч

Де і коли почнеться гра у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
"Баварія" і "Ліверпуль" битимуться за вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів. На думку букмекерів, фаворитом цього поєдинку є мюнхенський клуб.
13 березня 22:00
Мюнхен, стадіон "Альянц Арена"
Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між німецькою та англійською командами
відбудеться на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені.
У прямому ефірі на території України гру покаже телеканал "Футбол 2". Час початку поєдинку - 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, перший поєдинок між командами завершився без забитих м'ячів.