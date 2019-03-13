ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Баварія - Ліверпуль: де дивитися матч

Новини » Спорт    13.03.2019 - 15:07
Баварія - Ліверпуль: де дивитися матч
Фото: "Баварія" - "Ліверпуль" (twitter.com/lfc)

Де і коли почнеться гра у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Баварія" і "Ліверпуль" битимуться за вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів. На думку букмекерів, фаворитом цього поєдинку є мюнхенський клуб.

13 березня 22:00
Мюнхен, стадіон "Альянц Арена"

 

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між німецькою та англійською командами
відбудеться на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені.

У прямому ефірі на території України гру покаже телеканал "Футбол 2". Час початку поєдинку - 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, перший поєдинок між командами завершився без забитих м'ячів.

Баварія - Ліверпуль: анонс матчу "Шальке" зазнав найбільшої поразки для німецьких клубів у Лізі чемпіонів
Новини України БаваріяЛиверпульонлайн-трансляцияонлайнплей-оффЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся