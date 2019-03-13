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Баварія - Ліверпуль: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    13.03.2019 - 18:09
Баварія - Ліверпуль: прогноз букмекерів
Фото: "Ліверпуль" - "Баварія" (twitter.com/FCBayernEN)

Фахівці вважають фаворитом німецький клуб

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зійдуться "Баварія" і "Ліверпуль". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2".

13 березня 22:00
Мюнхен, стадіон "Альянц Арена"

 

На думку букмекерів, фактор домашнього поля робить "Баварію" фаворитом матчу-відповіді. У контори Bwin коефіцієнт на перемогу господарів становить 2,16, на гостей - 3,48. Імовірність нічиї - 3,70.

Аналітики William Hill оцінюють перемогу "Баварії" коефіцієнтом 2,10, перемога англійців - 3,40, нічия - 3,60.

Експерти Bet365 вірять в перемогу німців цифрою 2,15, успіх "Ліверпуля" прогнозується показником 3,50, нічия можлива при коефіцієнті 3,60.

Нагадаємо, перший поєдинок між командами завершився без забитих м'ячів.

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