В "Батькивщине" призвали активизировать производство отечественного оружия

По ее словам, Украина будет чувствовать себя значительно увереннее, если выведет на максимальную мощность собственный ВПК, а для этого необходимо достойно профинансировать отрасль. Средства на это уже найдены - речь идет о скандальных 84 млрд гривен, которые команда "Батькивщины" обнаружила у "Энергоатома" и "Нафтогаза" благодаря эффективной работе парламентской ВСК.

"Деньги необходимо немедленно вернуть в бюджет и передать отечественным производителям оружия. А также, если возможно, немедленно закупить противовоздушные системы обороны. Сегодня мы, команда "Батькивщины", внесли соответствующий проект изменений в бюджет. И настаиваем, чтобы его рассмотрели и приняли безотлагательно", - отметила Юлия Тимошенко.

В то время, когда украинцы на 4 году войны не прекращают донатить для помощи ВСУ, государственные монополии фактически украли у людей и государства 84 млрд гривен.

"Где иностранные наблюдательные советы? Зачем их назначали, если они этого всего не видят? Правоохранительные органы должны привлечь виновных к ответственности, а наша команда сосредоточится сейчас на том, чтобы эти найденные средства снова "не потерялись" в карманах коррупционеров, которые во время войны не стесняются грабить Украину", - пообещала Юлия Тимошенко.

Напомним, созданная по инициативе фракции "Батькивщины" и возглавляемая Алексеем Кучеренко Временная следственная комиссия Верховной Рады установила, что "Нафтогаз" и "Энергоатом" сознательно и незаконно начисляли населению и бизнесу критически завышенные тарифы, благодаря чему им удалось заработать "лишних" 84 млрд гривен.