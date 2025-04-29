В "Батькивщине" выступили против коррупции в деревообрабатывающей отрасли

По ее словам, на этой неделе в повестку дня Верховной Рады вынесли законопроект 4197-д о рынке древесины.

"Страшный, неприкрыто коррупционный документ, принятие которого обернется непоправимыми последствиями для отрасли и для страны", - предостерегает лидер "Батькивщины".

По ее убеждению, этот законопроект создает условия, при которых покупать сырье смогут только гигантские монополисты-деревообработчики, поэтому шесть тысяч малых и средних деревообрабатывающих предприятий будут вынуждены закрыться. Поэтому сотни тысяч их сотрудников останутся без работы, без средств к существованию.

"Но кого сегодня интересует судьба людей, когда на кону стоят интересы олигархии? На жизнь шести тысяч предприятий и сотен тысяч их работников, как всегда, грубо наплевали. Хотят этот закон проголосовать немедленно", - возмутилась Юлия Тимошенко.

Категорически против этого закона публично выступили также профильные ассоциации деревообрабатывающей отрасли.

Фракция "Батькивщина" требует снять скандальный законопроект 4197-д с рассмотрения.

"Государство должно гарантировать всем предприятиям равный доступ к дефицитному сырью", - считают депутаты фракции.

Также Юлия Тимошенко внесла отдельный законопроект о продлении еще на 10 лет моратория на экспорт леса-кругляка, чтобы обеспечить сырьем украинские деревообрабатывающие предприятия. Фракция "Батькивщина" будет настаивать на немедленном принятии этого документа.