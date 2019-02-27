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У "Батьківщині" обурені відміною статті про незаконне збагачення

Новини » Політика    27.02.2019 - 11:40
У "Батьківщині" обурені відміною статті про незаконне збагачення
Фото: Сергій Соболєв (УНІАН)

Рішення КСУ фактично узаконює корупцію в Україні, переконаний Соболєв

Рішення Конституційного суду (КС) про визнання неконституційною статтю 368-2 ККУ, що передбачає притягнення до відповідальності за незаконне збагачення, узаконює корупцію в Україні. Про це заявив перший заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв у коментарі журналістам, передає кореспондент РБК-Україна. 

"Згідно з судовою практикою, якщо є топ-корупціонери, які відносяться до Адміністрації президента, органів парламенту, Кабінету міністрів, то доведення, що ти не корупціонер і пояснення, звідки такі доходи, покладається на цю особу. До всіх інших громадян застосовується норма презумпції невинуватості: слідчі органи повинні довести, що людина незаконно збагатилася", – пояснив народний депутат.

Після такого рішення КС слідчим органам треба тепер доводити, звідки у того чи іншого корупціонера з’явилися сотні мільйонів, мільярди гривень, зауважив Соболєв.

"Це фактично узаконює корупцію в країні. Це означає, що згідно з рішенням суду, буде пряма норма для закриття таких проваджень проти топ-корупціонерів", – сказав парламентарій.

Він звернув увагу на те, що боротьба з корупцією на найвищому рівні – це одна з вимог підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

"Те, що так зухвало перекреслили цю вимогу, означає, що президент Петро Порошенко зупинив боротьбу з корупцією в країні в такий зухвалий спосіб", – вважають у "Батьківщині".

Соболєв також зазначив, що не здивується, "якщо завтра Конституційний суд визнає, що можна красти у воєнно-промисловому комплексі, можна постачати недоброякісні запчастини з Російської Федерації".

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