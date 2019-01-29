У "Батьківщині" вважають, що Тимошенко зможе перемогти олігархічну систему

Стратегію економічного розвитку країни Тимошенко розробляла разом із експертами

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – единственный кандидат, который может победить кланово-олигархическую систему и вернуть курс Украины на путь развития. Об этом народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок заявил в прямом эфире телеканала "НАШ", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По его словам, политика действующей власти привела к тому, что миллион украинцев ежегодно уезжают за границу в поисках лучшей жизни, лучшей работы, чтобы иметь возможность прокормить свои семьи.

Евтушок убежден, изменения в стране произойдут сразу в случае прихода к власти Тимошенко. И поможет в этом предложенный ею Новый экономический курс, считает нардеп.

Как отметил депутат от "Батькивщины", стратегию экономического развития страны Тимошенко разрабатывала вместе с большой командой экспертов разных отраслей.