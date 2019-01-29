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У "Батьківщині" вважають, що Тимошенко зможе перемогти олігархічну систему

Новини » Політика    29.01.2019 - 12:44
У "Батьківщині" вважають, що Тимошенко зможе перемогти олігархічну систему
Фото: Сергей Євтушок (Facebook)

Стратегію економічного розвитку країни Тимошенко розробляла разом із експертами

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко – єдиний кандидат, який може побороти кланово-олігархічну систему та повернути курс України на шлях розвитку. Про це народний депутат від "Батьківщини" Сергій Євтушок зазначив у прямому ефірі телеканалу "НАШ", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

За його словами, політика чинної влади призвела до того, що мільйон українців щороку виїжджає за кордон у пошуках кращого життя, кращої роботи, щоб мати змогу прогодувати свої сім'ї.

Євтушок переконаний, зміни в країні відбудуться одразу у випадку приходу до влади Тимошенко. І допоможуть у цьому, запропонований нею, Новий економічний курс.

Як зауважив депутат від "Батьківщини", стратегію економічного розвитку країни Тимошенко розробляла разом із великою командою експертів різних галузей.

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