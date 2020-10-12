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В "Батьківщині" обіцяють захистити власників гаражних кооперативів у Києваі

Автор: РБК-Україна

400 тис. киян мають місця в гаражних кооперативах. Забудовники хочуть забрати у людей ці земельні ділянки.

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Про це заявив кандидат в мери Києва від “Батьківщини” Олексій Кучеренко під час зустрічі з виборцями, передає прес-служба.

"Місто має розвиватись, якщо ми дійсно хочемо осучаснювати ці парковки, робити їх багатоповерховими, то в першу чергу потрібно подбати, щоб люди не втратили свого майна, своїх капіталів, своїх місць, щоб їхні інтереси були захищені", - заявив Кучеренко.

За його словами, саме тому "Батьківщина" підготувала і найближчим часом буде підписувати меморандум з усіма представниками гаражних кооперативів.

"Ми готові вас захищати, оскільки це робила міська "Батьківщина" попередніх скликань. Ми збираємось робити це як на міському, так і на національному рівні", - констатував парламентарій.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Батьківщина" офіційно висунула кандидатом на посаду київського міського голови Олексія Кучеренка - колишнього міністра з питань ЖКГ.

Під час офіційних заходів представник команди Тимошенко запропонував стратегію розв’язання найболючіших столичних проблем - модернізацію житлового фонду та інфраструктурних мереж, встановлення справедливих тарифів, зменшення заторів, впорядкування забудови, плани покращення екології, озеленення міста тощо.

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