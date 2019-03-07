"Батьківщина" заявила про провокації "чорного штабу" Порошенка

"Батьківщина" звернулась до МВС

Партия кандидата в президенты Юлии Тимошенко "Батькивщина" заявила о провокации "черного штаба" президента Петра Порошенко. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на сайте "Батькивщины".

Как сообщили в пресс-службе, сегодня, около полуночи, патрульные города Покровское в Днепропетровской области остановили автомобиль ВАЗ 2109 (АН0526ВТ). В машине находились двое 28-летних жителей Курахово (Донецкая область) – Богомаз Александр Викторович и Яремич Артем Дмитриевич.

По данным "Батькивщины", во время проверки полицейские обнаружили в салоне авто 150 листовок формата А3 с информацией, которая дискредитирует кандидата Юлию Тимошенко.

Фото: ba.org.ua

"Лица заявили, что получили груз на "Новой поште" от неизвестного, с которым связывались через одну из социальных сетей, и который заплатил каждому по 2000 грн за расклеивание провокационных листовок. Из надежных источников нам доподлинно известно, что мужчины выполняли одну из "операций" так называемого "черного штаба" Петра Порошенко – офиса, созданного на Банковой с единственной целью – любым способом очернить главного конкурента нынешнего президента – Юлию Тимошенко", - заявили в "Батькивщине".

По мнению авторов заявления, президент пытается "удержаться на посту", все чаще опускаясь до методов своего предшественника.

"Мы понимаем, что Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины давно превратились в подразделения кооперации "Рошен", и сейчас их основной задачей является дискредитация главных оппонентов нынешнего президента", - заявили у Тимошенко.

В связи с этим "Батькивщина" решила обратиться к Министерству внутренних дел с требованием установить и привлечь к ответственности всех участников провокации.

"А также всех причастных к работе "черного штаба" Петра Порошенко, который, зарабатывая на войне миллионы с помощью фальсификаций, подкупа и запугивания, пытается вернуть в страну времена Януковича", - резюмировали в "Батькивщине".