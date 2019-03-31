Політична партія "Батьківщина" зафіксує офіційний підрахунок бюлетенів з мокрими печатками на виборах 2019. Про це йдеться у заяві на сайті "Батьківщини".

Зокрема, політсила заявила про чергові провокації штабу Петра Порошенка. Так, 31 березня поліція Донецької області за анонімним дзвінком виявила покинутий автомобіль на єврономерах, у салоні якого було знайдено 563 виборчих бюлетені із позначками навпроти кандидата Тимошенко Юлії Володимирівни.

"Партія "Батьківщина" ніколи не вдавалася до брудних технологій та завжди сумлінно дотримувалася закону про вибори", - заявили у політсилі, додавши, що зафіксують офіційний підрахунок бюлетенів із мокрими печатками.

Нагадаємо, за даними поліції, у день виборів президента України, станом на 18:00, відкрито 19 кримінальних справ у зв'язку з порушенням виборчого процесу.