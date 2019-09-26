"Батьківщина" вимагає референдум щодо землі і подає відповідні законопроєкти

Від імені партії і фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко звернулася до президента з вимогою провести референдум з питання продажу землі, перш ніж виносити закон про ринок землі на голосування Верховної Ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Як заявила Тимошенко у ході прес-конференції, для цього "Батьківщина" реєструє у парламенті фундаментальний законопроєкт "Про проведення всеукраїнських референдумів за народною ініціативою", який регулює всі механізми їх здійснення. Також фракція вносить законопроєкт про зміни до Земельного кодексу України, за яким рішення щодо долі землі можна буде ухвалювати тільки після проведення референдуму.

Вона повідомила, що відповідно до положень внесеного урядом законопроєкту про ринок землі, право купувати сільськогосподарські угіддя отримають не лише українці, а й особи з подвійним громадянством, а також "українські підприємства".

За чинним законодавством українською може називатися компанія, 99% у якій належить іноземцям. Тимошенко нагадала, що площа сільськогосподарських земель в Україні складає 42 мільйони гектарів, - а це 72% усієї території України.

"Цей законопроєкт передбачає, що під час війни, окупації, анексії - можна просто продати з молотка 72% території України, і далеко не своїм фермерам і аграріям. Якщо цей закон буде ухвалений в парламенті і такий дозвіл іноземцям купувати українську сільськогосподарську землю стане реальністю, це буде означати новітню колонізацію України", - заявила Юлія Тимошенко.

Вона застерегла президента Володимира Зеленського від "трагічної помилки" і нагадала про положення його програми про здійснення "народовладдя через референдуми".

"Питання розпродажу території України іноземцям - це якраз і є найважливіше питання, дозвіл на яке треба запитати у народу України. Чи готовий народ України розпродати свою територію під час війни? І чи готовий народ України віддати прибуток, який народжує наша земля, іноземним великим монопольним корпораціям?", - сказала вона.

Юлія Тимошенко повідомила, що вже сім обласних рад ухвалили звернення до президента і парламенту з вимогою зупинити відкриття ринку землі, і ця хвиля набирає обертів.

Лідер партії нагадала, що команда "Батьківщини" виступає категорично проти продажу сільськогосподарської землі України, і закликала всіх українців, політичні сили, громадські організації об’єднатися і боротися, щоб "не допустити такого трагічного для України рішення".