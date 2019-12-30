"Батьківщина" знову серед лідерів за результатами виборів в ОТГ

За результатами перших місцевих виборів, які пройшли у шістьох ОТГ у неділю, 29 грудня, партія "Батьківщина" отримала 24,7% від усіх партійних кандидатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Як зазначається, перші місцеві вибори в об’єднаних територіальних громадах відбулися в чотирьох областях України: Дніпропетровській, Львівській, Сумській та Чернівецькій. "Батьківщина" посіла друге місце за партійним показником, здобувши 24,7%. Більше отримала лише президентська партія.

Нагадаємо, на перших місцевих виборах в ОТГ, які відбулися 22 грудня, партія "Батьківщина" отримала 30,7% мандатів з-поміж усіх партійних висуванців та посіла перше місце за партійним показником у 29 громадах.