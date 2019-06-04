"Батьківщина" закликає дати можливість Зеленському виконати свої обов'язки

"Батьківщина" закликає Верховну раду припинити блокування і дати можливість президентові Володимиру Зеленському виконувати свої конституційні обов’язки. Про це заявив перший заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв з трибуни Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

"Те, що зараз відбувається – намагання зірвати дострокові вибори та відмова призначити тих посадовців, які, згідно з Конституцією, є прямо сферою відповідальності президента, – це свідоме гальмування будь-якої політики та змін в Україні", – наголосив він.

Народний депутат також обурився тим фактом, що Зеленський здійснює важливі закордонні візити в час, коли не призначено нового очільника МЗС, а "матеріали для Брюсселя йому готував старий міністр закордонних справ Клімкін, який далі сидить на своїй посаді і вдає, що нічого не відбулося".

"І парламент, замість того, щоб сьогоднішнє засідання розпочати з відставки міністра закордонних справ, міністра оборони, голови СБУ, робить в напівпорожній залі вигляд, що нічого не відбувається", – додав Соболєв.

Тому позиція "Батьківщина" наголошує, що є конституційні повноваження президента, які він повинен мати змогу виконувати.

"І вони не є в тому, як ділити Антимонопольний комітет, інші регулятори. Є прямі конституційні обов’язки глави держави – питання закордонних справ, це питання оборони і питання СБУ. Тому треба негайно зробити ці ключові призначення. Ми звертаємося до парламенту: будь ласка, складіть графік роботи Ради таким чином, щоб безперервність влади була дотримана – і в Конституції, і в законах України. Це буде найкращий варіант для того, щоб суспільство відчуло зміни", – підсумував політик.