"Батьківщина" підтримала Виборчий кодекс з відкритими списками

Фракція "Батьківщина" проголосувала за проект Виборчого кодексу України (№3112-1). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови фракції Сергія Соболєва.

"Ми вважаємо, що це реальна зміна ситуації та реальний шанс, коли корупція зникне з виборчого процесу", – наголосив Соболєв.

Він також нагадав, що політична сила Юлії Тимошенко наполягала, щоб одним з перших пунктів коаліційної угоди був пункт про відкриті виборчі списки.

"Ми вважали, що це ключовий момент, який змінить політичну систему держави. На жаль, це питання розглядалося довгих 5 років. І перший пункт коаліційної угоди, нарешті, потрапив до сесійної зали", – наголосив Соболєв.

Проект Виборчого кодексу України підтримали 230 народних депутатів.