"Батьківщина" звинуватила СБУ у провокаціях під час виступу Тимошенко

"Батьківщина" вимагає детального розслідування

"Батькивщина" обвинила Службу безопасности Украины (СБУ) в провокациях во время выступления лидера партии Юлии Тимошенко в Белой Церкви (Киевская область). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Как отмечается, в пятницу, 8 февраля, во время выступления Тимошенко на площади перед городским советом Белой Церкви было устроено несколько провокаций. В частности, сообщается, что во время митинга, на который собрались 10 тысяч человек, в толпу было заброшено 7 дымовых шашек.

"С помощью неравнодушных и полиции были задержаны 6 человек, которые совершили провокацию. При них были обнаружены еще 7 дымовых шашек. Кроме того, возле сцены был установлен автомобиль на еврономерах. Во время выступления Юлии Тимошенко полиция получила телефонное сообщение о заминировании этого авто. Специалисты профильных служб, которые немедленно прибыли на вызов, вручную откатили машину на безопасное расстояние", - говорится в заявлении партии.

В "Батькивщине" указанные действия считают "провокациями, которые имеют политический характер".

"Партия "Батькивщина" считает, что провокации, устроенные в Белой Церкви, имеют откровенно политический характер. Очевидно, что задержанные "титушки" одновременно бросали дымовые шашки в людей с разных сторон площади по чьей-то команде, а время "минирования" автомобиля координировалось из того же центра. Мы убеждены, что провокации против Юлии Тимошенко и ее сторонников были осуществлены руками Службы безопасности Украины по приказу президента Украины", - говорится в заявлении.

В партии добавили, что особо циничным является то, что СБУ, которая должна заниматься безопасностью граждан и государства, "в очередной раз взялась выполнять политический заказ власти и поставила под угрозу жизнь людей, которые собрались на площади".

Как отмечается, "Батькивщина" требует детального расследования дела.

"Мы также призываем президента Украины прекратить прибегать к откровенно криминальным действиям против своих политических конкурентов. Европа, о которой вы так громко и пафосно говорите, - это демократия, верховенство права и честные выборы. Европейский политик, который не может одержать победу в выборах демократическим путем, спокойно складывает полномочия и уходит в отставку. А вы устраиваете средневековые бои без правил и тянете Украину в прошлое", - говорится в заявлении.