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"Батьківщина" вимагатиме повернення зайво нарахованих платіжок киянам на 300 млн грн

Автор: РБК-Україна

Столична команда "Батьківщини" буде вимагати перерахунок 300 мільйонів гривень, які були нараховані киянам за зайвими платіжками.

Про це заявив кандидат в мери Києва Олексій Кучеренко під час брифінгу у штабі "Батьківщини", передає прес-служба.

За його словами, 4 тисячі будинкових лічильників тепла залишаються не повіреними. В результаті, рахунки під час опалювального сезону виставлятимуться не на реально спожите тепло, а за сумнівними "нормами" або залежно від площі приміщень.

Втім, зазначає Кучеренко, завдяки наполяганню команди "Батьківщини", Антимонопольний комітет України проводить розслідування щодо зайвих нарахувань киянам за поставлені послуги з опалення.

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На сьогодні розслідування проводиться щодо двох столичних компаній: "Єврореконструкція" і "Київтеплоенерго".

"Я практично переконаний, що перерахунок щодо 300 мільйонів гривень, які були нараховані киянам за зайвими платіжками, "взятими зі стелі", буде зроблено. По 1500-2000 гривень буде компенсовано кожному домогосподарству лівого берега Києва. Це стосується 150 тисяч киян. По цьому питанню вже є запевнення голови Антимонопольного комітету і представників Офісу президента. Окрім цього, в Києві буде проведено повний аудит тарифів і нарахувань. Певен, що в процесі буде знайдено велику суму. Всі ці гроші буде використано на боротьбу з пандемією, капітальні ремонти та інші пріоритети нашої програми", - заявив Кучеренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Батьківщина" офіційно висунула кандидатом на посаду київського міського голови Олексія Кучеренка - колишнього міністра з питань ЖКГ.

Під час офіційних заходів представник команди Тимошенко запропонував стратегію розв’язання найболючіших столичних проблем.

Прогноз погоди
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