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Баскетбольный "Прометей" с бешеным нефартом проиграл "Ховентуту" в группе Еврокубка

Фото: Ондржей Балвин не смог гарантировать "титанам" успех (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорцив

Слобожанский "Прометей" потерпел досадное поражение от "Ховентута" из испанской Бадалоны в очередном туре группового этапа Еврокубка 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Еврокубок, групповой этап, 9-й тур

"Ховентут" – "Прометей" – 79:76 (15:26, 18:15, 29:20, 17:15)

 

После более-менее ровного дебюта встречи "титаны" взялись за создание гандикапа. Подопечные Ронена Гинзбурга довольно быстро увеличили преимущество с трех пунктов в солидные 15 очков. Лишь в конце первой четверти бадалонцы пришли в себя и сократили дефицит до -11.

Во второй десятиминутке "Прометей" сначала снова сумел выйти на 15-очковый рубеж. Однако "Ховентут" выровнял положение и перед большим перерывом уменьшил отставание фактически вдвое. Роскошный же старт третьей четверти в исполнении хозяев полностью перевернул игру.

Бадалонцы не просто сравняли счет. Команда Карлеса Дурана попыталась уйти в отрыв. Правда, "титаны" смогли вернуться с -6 и оставили интригу на финальные 10 минут. В решающей четверти были уже настоящие качели, поскольку лидер несколько раз менялся.

На последней минуте в двух атаках "Прометея" Агада упустил две попытки набрать очки. После второго броска нигерийца мяч предательски прокатился по корзине. Затем слобожанцы проиграли спорный мяч, и юный Прей в быстрой атаке хозяев набрал решающие 2 очка.

Такой результат поединка оставил вне зоны плей-офф после первого круга обе команды. Рекорд "Ховентута" и "Прометея" идентичен – 4 победы, 5 поражений. В следующем туре слобожанцы встретятся с немецким "Гамбургом" (5 декабря)

К слову, ранее "Прометей" оформил возвращение Клавелла и еще двух баскетболистов.

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