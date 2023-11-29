Баскетбольный "Прометей" с бешеным нефартом проиграл "Ховентуту" в группе Еврокубка

Еврокубок, групповой этап, 9-й тур

"Ховентут" – "Прометей" – 79:76 (15:26, 18:15, 29:20, 17:15)

После более-менее ровного дебюта встречи "титаны" взялись за создание гандикапа. Подопечные Ронена Гинзбурга довольно быстро увеличили преимущество с трех пунктов в солидные 15 очков. Лишь в конце первой четверти бадалонцы пришли в себя и сократили дефицит до -11.

Во второй десятиминутке "Прометей" сначала снова сумел выйти на 15-очковый рубеж. Однако "Ховентут" выровнял положение и перед большим перерывом уменьшил отставание фактически вдвое. Роскошный же старт третьей четверти в исполнении хозяев полностью перевернул игру.

Бадалонцы не просто сравняли счет. Команда Карлеса Дурана попыталась уйти в отрыв. Правда, "титаны" смогли вернуться с -6 и оставили интригу на финальные 10 минут. В решающей четверти были уже настоящие качели, поскольку лидер несколько раз менялся.

На последней минуте в двух атаках "Прометея" Агада упустил две попытки набрать очки. После второго броска нигерийца мяч предательски прокатился по корзине. Затем слобожанцы проиграли спорный мяч, и юный Прей в быстрой атаке хозяев набрал решающие 2 очка.

Такой результат поединка оставил вне зоны плей-офф после первого круга обе команды. Рекорд "Ховентута" и "Прометея" идентичен – 4 победы, 5 поражений. В следующем туре слобожанцы встретятся с немецким "Гамбургом" (5 декабря)