Баскетбольный "Прометей" разгромом "Бешикташа" закрепился в зоне плей-офф Еврокубка

Еврокубок, групповой этап, 11-й тур

"Прометей" – "Бешикташ" – 89:70 (26:14, 19:26, 27:10, 17:20)

"Титаны" быстрее вошли в игру и быстро создали небольшой гандикап. Впрочем, стамбульцы сумели выровнять положение к середине первой четверти. Однако продолжить в том же темпе баскетболисты "Бешикташа" не смогли. Зато слобожанцы завершили отрезок с +12.

Правда, этот отрыв "черные орлы" ликвидировали за половину второй десятиминутки. Подопечным Ронена Гинзбурга пришлось заново начинать. Результат получился двусмысленным. С одной стороны, "Прометей" проиграл четверть. С другой – на большой перерыв "титаны" ушли с пятью пунктами преимущества.

Полностью же раскрылись слобожанцы в третьей десятиминутке. На протяжении всей четверти "Прометей" методически увеличивал собственное преимущество, позволив "Бешикташу" набрать всего десяток очков. В свою очередь команда Гинзбурга вышла на рубеж +22 и превратила финальные 10 минут в формальность.

Последняя четверть обернулась легкими качелями. "Титаны" играли с учетом счета и держали под контролем гандикап. Стамбульцы смогли приблизиться на расстояние в 16 очков, но впоследствии "Прометей" восстановил статус-кво и спокойно довел матч до победы.

Самым результативным в составе слобожанцев стал Ондржей Балвин. Центровой набрал 17 очков и сделал 9 подборов. Вторая победа подряд позволила подопечным Гинзбурга догнать "Бешикташ" в турнирной таблице. "Прометей" поднялся на 5-е место в группе A.