Баскетбольная сборная Украины одержала третью победу в Кубке Джонса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Кубок Уильяма Джонса

Тайвань B – Украина – 55:70 (15:20, 16:23, 11:18, 8:16)

"Сине-желтые" доминировали на паркете на протяжении всей встречи. К большому перерыву преимущество команды Виталия Степановского стало двузначным. В первой четверти украинские баскетболисты оторвались на пять пунктов, а во второй добавили еще семь очков сверху.

На третьем игровом отрезке сборная Украины увеличила свое преимущество еще на 7 пунктов. Самой доминирующей стала же финальная четверть. Отечественные баскетболисты позволили оппонентам набрать всего 8 пунктов, а сами оформили вдвое большее количество.

Самым результативным в составе "сине-желтых" стал Александр Антипов, набравший 13 очков. Алексей Соловьев добавил в копилку национальной команды 11 пунктов, а Владимир Конев и Вадим Козак – по 8.

Сборная Украины одержала 3 победы после двух поражений на старте турнира. Следующий матч команда Степановского проведет против сборной Малайзии. Поединок намечен на 19 июля.