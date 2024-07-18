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Баскетбольная сборная Украины одержала третью победу в Кубке Джонса

Тайбэй, Четверг 18 июля 2024 14:22
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Баскетбольная сборная Украины одержала третью победу в Кубке Джонса Фото: Владимир Конев набрал 8 очков против хозяев соревнований (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины по баскетболу одолела сборную Тайваня B на товарищеском турнире Кубок Уильяма Джонса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Уильяма Джонса

Тайвань B – Украина – 55:70 (15:20, 16:23, 11:18, 8:16)

"Сине-желтые" доминировали на паркете на протяжении всей встречи. К большому перерыву преимущество команды Виталия Степановского стало двузначным. В первой четверти украинские баскетболисты оторвались на пять пунктов, а во второй добавили еще семь очков сверху.

На третьем игровом отрезке сборная Украины увеличила свое преимущество еще на 7 пунктов. Самой доминирующей стала же финальная четверть. Отечественные баскетболисты позволили оппонентам набрать всего 8 пунктов, а сами оформили вдвое большее количество.

Самым результативным в составе "сине-желтых" стал Александр Антипов, набравший 13 очков. Алексей Соловьев добавил в копилку национальной команды 11 пунктов, а Владимир Конев и Вадим Козак – по 8.

Сборная Украины одержала 3 победы после двух поражений на старте турнира. Следующий матч команда Степановского проведет против сборной Малайзии. Поединок намечен на 19 июля.

К слову, накануне сборная Украины U-20 обыграла Косово на Евробаскете-2024.

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